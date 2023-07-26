36 деревень в Волгоградской области закрыты на карантин из-за птичьего гриппа Фото: Shutterstock

В Череповецком районе Волгоградской области 36 деревень закрыты на карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом рассказало РИА Новости со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации района Антона Акулинина.

Также он отметил, что на выезде из района на данный момент действуют три контрольно-пропускных пункта.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области усилили контроль за птицефабриками после вспышки птичьего гриппа. Власти региона заявили, что в отмеченной зоне будут изымать птиц, что понесет за собой убытки. Однако чиновники подчеркивают, что ситуация никак не повлияет на продовольственную безопасность.

Также появились сообщения о мертвых птицах в популярных местах отдыха на Сахалине. Очевидцы рассказали, что в 50 метров от воды лежало около десяти пернатых. Среди них были кайры и чайки.