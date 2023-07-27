Людмила Поргина увольняется из «Ленкома»: «Запихнули в массовку»

Людмила Поргина заявила, что уволится из «Ленкома» по собственному желанию Фото: Борис КУДРЯВОВ

Советская и российская актриса, заслуженная артистка РФ Людмила Поргина рассказала, почему решила уволиться из “Ленкома Марка Захарова”.

“Я-то дорогу в театр не забываю, но в «Ленкоме» меня, артистку высшей категории, как запихнули в массовку, так и не дают ничего путного играть. Я решила уйти из театра, уволюсь по собственному желанию”, — рассказала Поргина KP.RU.

Также она поделилась, что получает достаточно скромную пенсию — всего 17 тысяч рублей, и спасает ее только надбавка за звание заслуженной артистки РФ в 30 тысяч.

“А вот зарплата в “Ленкоме” просто кошкины слезы - 40 тысяч рублей. Наверное, думают: зачем баловать жену народного артиста, который создавал Ленком”, — посетовала артистка.

Также она добавила, что для жизни в Москве недостаточно и этих денег, и справляется она только благодаря бывшему мэру столицы Юрию Лужкову.

“Когда Коля заболел, Юрий Михайлович Лужков отдал нам помещение в 400 метров в центре Москвы. Мы это помещение все эти годы сдавали магазину. Деньги, которые выплачивают мне арендаторы, помогают нашей семье достойно жить”, — отметила Поргина.

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