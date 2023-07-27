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26 июля 2023 22:02

Людмила Поргина увольняется из «Ленкома»: «Запихнули в массовку»

Людмила Поргина заявила, что уволится из «Ленкома» по собственному желанию
Сергей ЧИКОВ
Людмила Поргина заявила, что уволится из «Ленкома» по собственному желанию

Людмила Поргина заявила, что уволится из «Ленкома» по собственному желанию

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Советская и российская актриса, заслуженная артистка РФ Людмила Поргина рассказала, почему решила уволиться из “Ленкома Марка Захарова”.

“Я-то дорогу в театр не забываю, но в «Ленкоме» меня, артистку высшей категории, как запихнули в массовку, так и не дают ничего путного играть. Я решила уйти из театра, уволюсь по собственному желанию”, — рассказала Поргина KP.RU.

Также она поделилась, что получает достаточно скромную пенсию — всего 17 тысяч рублей, и спасает ее только надбавка за звание заслуженной артистки РФ в 30 тысяч.

“А вот зарплата в “Ленкоме” просто кошкины слезы - 40 тысяч рублей. Наверное, думают: зачем баловать жену народного артиста, который создавал Ленком”, — посетовала артистка.

Также она добавила, что для жизни в Москве недостаточно и этих денег, и справляется она только благодаря бывшему мэру столицы Юрию Лужкову.

“Когда Коля заболел, Юрий Михайлович Лужков отдал нам помещение в 400 метров в центре Москвы. Мы это помещение все эти годы сдавали магазину. Деньги, которые выплачивают мне арендаторы, помогают нашей семье достойно жить”, — отметила Поргина.

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