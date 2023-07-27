Пассажиров РЖД могут начать опознавать по биометрическим данным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские железные дороги (РЖД), Минтранс, а также Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в начале следующего года запускают эксперимент по использованию биометрии вместо паспортов для опознавания личности пассажиров поездов дальнего следования. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Центр биометрических технологий, который является оператором единой биометрической системы, подтвердил, что в первом квартале этого года началась подготовка такого эксперимента. При этом в заявлении отмечается, что использование биометрических данных не станет обязательным для пассажиров, а для подтверждения личности могут использовать паспорт гражданина.

В Минцифры заявили, что внедрение биометрии поможет избежать ситуаций, когда пассажиры забывают о своих документах, из-за чего не могут сесть на поезд. Также в ведомстве считают, что такой способ опознавания личности повысит общую скорость идентификации пассажиров.

РЖД заявил, что на данный момент изучает возможность внедрения такого вида идентификации личности.

Напомним, с 1 июня 2023 года российские граждане могут подавать заявления на выдачу биометрических загранпаспортов. Такое заявление принимают в отделах МВД, через МФЦ, а также при помощи портала «Госуслуг».