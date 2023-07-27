Судья приостановила сделку Хантера Байдена с Минюстом США Фото: REUTERS

Федеральный судья США в Уилмингтоне Мэриеллен Норейка решила приостановить сделку о признании вины в налоговых преступлениях между Хантером Байденом, сыном американского президента Джо Байдена, и Министерством юстиции Соединенных Штатов. Это позволило бы обвиняемому избежать тюремного заключения. Об этом пишет New York Times (NYT).

Отмечается, что, согласно предложенному соглашению, сын главы Белого дома должен был признать себя виновным в двух налоговых преступлениях, избежав таким образом судебного преследования по обвинению в хранении оружия. В таком случае ему бы пришлось только пройти программу реабилитации для ненасильственных правонарушителей, которая длилась бы два года.

Тем не менее судья, которая была назначена в состав коллегии бывшим президентом США Дональдом Трампом в 2017 году, после долгих расспросов про конкретные детали предложенной сделки сказала, что принять соглашение не может.

Ранее Хантер Байден передумал признавать свою вину по делу о неуплате налогов и хранении оружия после того, как федеральный судья в штате Делавэр сказал, что ему «необходимо дополнительное время» для рассмотрения соглашения, которое было заключено с прокурорами.