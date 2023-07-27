Кадыров назвал численность чеченских бойцов в зоне спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что более в зоне проведения специальной военной операции находится более семи тысяч бойцов из Чечни.

По его словам, с начала проведения специальной военной операции в зону боевых действий из Чечни было направлено более 28 тысяч бойцов, среди которых около 13 тысяч добровольцев. «Свыше 7 тысяч бойцов на данный момент находится на передовых позициях», - уточнил глава региона в социальной сети «ВКонтакте».

Кадыров также заявил, что чеченские подразделения находятся по всей линии фронта, а наиболее сложными участками он назвал Бахмутское и Ореховское направления, «где враг регулярно предпринимает попытки прорвать линию обороны».

Напомним, в июне этого года Кадыров предложил отправить чеченские подразделения на борьбу с диверсантами в Белгородскую область, отметив, что для устранения боевиков необходим опыт военный и антитеррористический.