90 крупных лесных пожаров зафиксировали в разных частях Греции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пожарные службы Греции в настоящий момент тушат 90 масштабных лесных пожаров по всей стране. Спасателям приходится работать в условиях аномальной жары - температура воздуха поднимается до 46 градусов по Цельсию. Об этом сообщил пресс-секретарь Пожарной службы страны Яннис Артопиос.

Погодные условия в Греции сейчас самые пожароопасные - сильные ветра и высокая температура воздуха. В связи с этим постоянно возникают новые очаги возгорания, которые стремительно распространяются.

«Сегодня все силы гражданской защиты действуют в экстремальных условиях, учитывая, что сегодня самый тяжелый день за все лето. За последние 24 часа в стране вспыхнул 61 лесной пожар, и в общей сложности пожарные команды борются с 90 пожарами по всей территории», - заявил Артопиос.

Новые пожары зафиксированы в регионах Магнисия и Фтиотида, у посёлка Велестино близ города Волос, началась эвакуация населённых пунктов Димини, Палиури и промышленной зоны Волос.

Ранее KP.RU сообщил, как аномальная жара привела Грецию в полымя, и как власти страны противостоят стихии.