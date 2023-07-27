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НовостиОбщество27 июля 2023 8:38

Роскомнадзор и Генпрокуратуру призвали проверить сервис «Глаз Бога»

Сенатор Шейкин призвал заблокировать сервис пробива информации «Глаз бога»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Роскомнадзор и Генпрокуратуру призвали проверить сервис «Глаз Бога»

Роскомнадзор и Генпрокуратуру призвали проверить сервис «Глаз Бога»

Фото: REUTERS

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин направил обращение в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с предложением заблокировать популярный сервис пробива информации Eye of God («Глаз бога»).

По словам парламентария, сегодня «большие опасения» вызывают «факты мошенничества с использованием биометрических данных и механизмов искусственного интеллекта».

Шейкин указал на Eye of God как на сервис, предоставляющий услугу по записи телефонных разговоров за определенную плату. Он написал, что запись голоса происходит без ведома гражданина, нарушая законодательство в сфере персональных и биометрических данных, а далее полученные образцы голоса могут использовать в преступных целях.

Сенатор также обратил внимание, что сегодня в России реализуется все больше схем с использованием биометрии. Жертвами такого мошенничества, как правило, становятся пенсионеры.

Напомним, ранее KP.RU рассказывал, что мошенники научились воровать данные о местонахождении людей с помощью специальных сервисов-геологеров.