ФСБ: два украинских разведчика приговорены к 15 годам колонии за шпионаж Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд приговорил к 15 годам тюремного заключения двух агентов украинской разведки, которых обвинению в шпионаже. Об этом в четверг, 27 июля, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Суд приговорил двух агентов украинской разведки к лишению свободы сроком на 15 лет каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сказано в заявлении ЦОС.

Уточняется, что украинские разведчики были задержаны российскими спецслужбами в прошлом году по подозрению в шпионаже, а также в причастности к гибели солдат Вооруженных сил России и уничтожению техники в зоне специальной военной операции.

Напомним, днем ранее, 26 июля, ФСБ задержала пропагандиста украинского нацполка «Азов»* в Хакасии. Как сообщили спецслужбы, житель Абакана распространял запрещенные материалы при помощи мессенджера Telegram.

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