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НовостиПроисшествия27 июля 2023 8:58

Шесть человек погибли при крушении вертолета Ми-8 в Республике Алтай

На борту было 15 человек
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Шесть человек погибли при крушении вертолета Ми-8 в Республике Алтай

Шесть человек погибли при крушении вертолета Ми-8 в Республике Алтай

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шесть человек погибли при падении вертолета МИ-8 в Республике Алтай. Об этом в четверг, 27 июля, сообщили в экстренных службах, заявив также и о семи пострадавших.

По данным Росавиации, на борту воздушного судна было 15 человек, среди которых три члена экипаж и группа туристов из 12 человек.

В МЧС заявили, что при посадке в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района вертолет Ми-8 задел электрические провода, после чего воздушное судно упало и загорелось.

Как сообщает «Известия», ссылаясь на источники, вертолет принадлежит авиакомпании «Алтай авиа». Отмечается, что трое пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, днем ранее самолет упал во время тушения пожара на греческом острове Эвбея. Как сообщалось, пилоты погибли.