Причину крушения вертолета Ми-8 на Алтае назвали в МЧС

МЧС: упавший в Республике Алтай вертолет задел электрические провода Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МЧС России назвало предварительную версию крушения вертолета в Республике Алтай, жертвой которой стали шесть человек.

По данным ведомства, вертолет Ми-8 при посадке в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района задел электрические провода, в результате чего воздушное судно упало и загорелось.

«При заходе на посадку воздушное судно упало и загорелось. По предварительной версии, вертолет задел электрические провода. Информация уточняется», - сказано в заявлении ведомства, где уточняется, что сейчас ликвидируют последствия аварии.

Как писал сайт KP.RU, в Росавиации сообщили, что на борту вертолета было 15 человек, среди которых три члена экипаж и группа туристов из 12 человек. В результате падения воздушного судна шесть человек погибли, а пострадали семь человек.