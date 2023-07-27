Путин: Россия является надёжным поставщиком продовольствия в страны Африки Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, встречаясь 27 июля 2023 года с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом, заявил о надёжности РФ в качестве поставщика продовольствия на африканский континент.

«Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, и введением в отношении России незаконных санкций, удалось обеспечить рост темпов торгово-экономических связей. В 2022 году объём взаимной торговли составил порядка 18 млрд долларов, а в первом полугодии этого года товарооборот увеличился ещё на 35%. Россия продолжает оставаться надёжным поставщиком продовольствия в Африку», - заявил Путин.

Как подчеркнул президент, экспорт продовольствия из России в Африку за 2022 год составил 4,7 млрд долларов, на континенте работают многие российские компании. Основными сферами партнёрства названы энергетика, недропользование, сельское хозяйство, научно-техническая, образовательная и культурная сферы.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия поддерживает устремления стран Африки к стабильному и прогрессивному будущему.