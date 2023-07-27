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НовостиПолитика27 июля 2023 9:42

Путин: ни одно из условий России по зерновой сделке выполнено не было

Договор содержал в себе обязательства по снятию препятствий для поставок российского зерна
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин: ни одно из условий России по зерновой сделке выполнено не было

Путин: ни одно из условий России по зерновой сделке выполнено не было

Фото: REUTERS

Зерновая сделка содержала в себе обязательства по снятию незаконных препятствий для поставок зерна и удобрений из России на мировые рынки, однако ни одно из условий Москвы так и не было выполнено. Такое заявление в четверг, 27 июля, сделал российский президент Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.

«Россия пошла на участие в этой так называемой сделке в том числе и с учетом содержавшихся в ней обязательств … На деле ничего не произошло из того, что мы обговаривали и того, что нам было обещано», - заявил глава государства.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что де-факто зерновая сделка так и не была исполнена, но подчеркнули, что президент России «четко дал понять», что Москва возобновит данный договор, как только она будет исполнена.