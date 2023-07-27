Путин предложил открыть в Африке школы с изучением русского языка

Президент России Владимир Путин предложил открыть в странах Африки школы, в которых будут изучать в том числе русский язык. Глава государства уверен, что это станет основой для будущего тесного сотрудничества. Об этом он заявил во время пленарного заседания экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.

«Изучение русского языка и внедрение российских образовательных стандартов в Африке заложит основу для развития дальнейшего сотрудничества», - заявил президент.

Также прозвучало предложение и о преподавании в этих школах на русском языке. Помимо прочего, Россия намеревается открыть в Африке филиалы всех своих лучших университетов и нарастить набор африканских студентов в педагогические вузы РФ.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия была и остаётся надёжным поставщиком продовольствия в страны Африки.