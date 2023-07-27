Путин: РФ готова поделиться с Африкой интеграционным опытом Союзного государства Фото: REUTERS

Москва готова поделиться с африканскими странами интеграционным опытом по линии Союзного государства России и Белоруссии. Такое заявление в четверг, 27 июля, сделал российский президент Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.

«Готовы поделиться с африканскими партнерами нашим интеграционным опытом по линии Союзного государства Белоруссии и России», - заявил российский лидер.

Кроме того, Путин указал на заинтересованность Москвы во взаимодействии со всеми интеграционными структурами в Африки, в том числе ЕАЭС и зоной свободной торговли Африканского союза.

Как писал сайт KP.RU, Путин также выразил уверенность, что Африканский союз станет членом «Большой двадцатки» (G20) уже в сентябре текущего года.