Эксперты оценили ущерб от лесных пожаров в Греции Фото: REUTERS

Более 100 лесных пожаров в июле этого года нанесли серьезный ущерб атмосфере в Греции. За один месяц было выброшено свыше миллиона тонн углекислого газа, что является максимальным показателем по меньшей мере за последние 20 лет. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные аналитиков службы Европейского союза по изменению климата Copernicus (C3S).

Ущерб также наносит и факт того, что лесные пожары уничтожают естественные поглотители углерода, а выбросы CO2 в результате масштабных пожаров становятся эквивалентны трети от объемов углерода, которые леса, как правило, могут удалить из атмосферы за год.

На данный момент власти Европейского союза пытаются проработать схему сертификации выбросов углерода, которая способствовала бы учету удаления CO2. Тем не менее одной из главных проблем является то, как убедиться, что улавливаемый углерод не выбрасывается обратно в атмосферу. Пожары в Греции показали уязвимость такой схемы.

Напомним ранее пресс-секретарь Пожарной службы Греции Яннис Артопиос, описывая ситуацию в стране, заявил, что спасатели должны работать в условиях аномальной жары, когда температура воздуха достигает 46 градусов по Цельсию.