Верховная рада продлила всеобщую мобилизацию на Украине на 90 суток Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховная рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в стране на 90 суток, до 15 ноября 2023 года.

Напомним, днем ранее, 26 июля, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Как заявил тогда депутат Ярослав Железняк, вероятнее всего, мобилизация и военное положение в стране будут продлены на 90 дней.

В прошлый раз Владимир Зеленский также продлил на 90 дней военное положение и всеобщую мобилизацию, которые были введены на Украине 24 февраля 2022 года. После этого действие военного положения неоднократно продлевалось.

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