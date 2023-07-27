Новоюлианский календарь отличается от григорианского на 13 дней Фото: REUTERS

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ), выдавливающая каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) при поддержке преступного режима Владимира Зеленского, утвердила переход на новоюлианский календарь. Об этом сообщило украинское издание «Укринформ».

«Православная церковь Украины утвердила переход на новый юлианский календарь», - говорится в публикации.

Это решение было принято священниками-раскольниками на Поместном соборе ПЦУ, проведённом в Софийском соборе в Киеве. Напомним, что юлианский календарь был введён Юлием Цезарем в 45 году до Рождества Христова. Его разница с григорианским составляет 13 дней.

Ранее KP.RU сообщил, что глава раскольнической ПЦУ выступил с призывом у украинцам гордиться последователями Степана Бандеры и им самим. Напомним, он был лидером украинских националистов, «прославившихся» своей жестокостью и зверствами, в том числе затронувшими европейские народы, сегодня активно помогающие последователям убийц своих предков.