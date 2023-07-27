Виктор Бут заявил о необходимости наладить транспортную доступность с Африкой

Виктор Бут на площадке "Комсомольской правды". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Общественный деятель, предприниматель и член партии ЛДПР Виктор Бут заявил о необходимости улучшать транспортную связь между Российской Федерацией и африканским континентом. Об этом он рассказал KP.RU во время саммита Россия - Африка.

«Без прямого авиационного сообщения очень тяжело устанавливать контакты, посылать людей, экспертов, обмениваться. Надо, чтобы к нам больше приезжали африканцы. Тогда у нас появятся какие-то торговые взаимоотношения», - заявил Бут.

Предприниматель подчеркнул, что особенно важны инвестиции в хабы в Африке, которые бы координировали работу российских предприятий на континенте, чтобы создать полноценную сеть торговых представительств. Бут видит в коридоре «Север – Юг» отличную возможность для сильных промышленных регионов России получить прямой выход в Африку, не сталкиваясь с угрозами в Чёрном море и проливах. Путь через Иран и Каспийское море позволит безопасно и быстро перевозить грузы, обмениваться специалистами и многое другое.

«Здесь очень важно наполнять, делать так, чтобы в ближайшее время мы уже могли не просто вернуться в Африку, а достойным образом занять те ниши, в которых наша продукция будет не просто конкурентоспособна, но и очень востребована в Африке», - подытожил Бут.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия намерена открыть в Африке школы с изучением русского языка, а также филиалы всех своих лучших университетов.