Путин: Потери РФ во время наступления ВСУ более чем в десять раз меньше украинских, фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские потери во время последней попытки наступления превысили более двух сотен человек. Со стороны Вооружённых сил РФ также есть потери, но они в разы меньше, чем у ВСУ.

«Кроме боевой техники, у противника очень большие потери - свыше 200 человек. К сожалению, не обошлось без потерь у нас, но разница колоссальная, в разы», - заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что потери России ниже украинских более чем в десять раз, и заявил, что все события последних суток в зоне СВО - это пример массового героизма российских военнослужащих.

Ранее KP.RU сообщил, что украинские войска активизировались на Запорожском направлении, выбрав его основным для нанесения самого массированного удара по российским позициям. Однако ни на одном из участков ВСУ не имели успеха.