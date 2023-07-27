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НовостиПолитика27 июля 2023 12:05

Путин заявил, что ВСУ активизировались на Запорожском направлении

Он отметил, что именно в этом направлении идет основной удар противника
Роман ПОЛОСИКОВ
Путин заявил, что ВСУ активизировались на Запорожском направлении

Путин заявил, что ВСУ активизировались на Запорожском направлении

Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в последние дни боевые действия в зоне специальной военной операции активизировались, а основной удар Вооруженных сил Украины идет на Запорожском направлении. Об этом он рассказал в ходе своего выступления на саммите «Россия - Африка».

Глава государства также подчеркнул, что российские военные продемонстрировали массовый героизм во время отражения атак противника.

Помимо этого, Путин отметил, что Вооруженные силы Украины несут большие потери и не имеют успехов ни на одном из направлений.