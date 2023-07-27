Путин заявил, что ВСУ активизировались на Запорожском направлении Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в последние дни боевые действия в зоне специальной военной операции активизировались, а основной удар Вооруженных сил Украины идет на Запорожском направлении. Об этом он рассказал в ходе своего выступления на саммите «Россия - Африка».

Глава государства также подчеркнул, что российские военные продемонстрировали массовый героизм во время отражения атак противника.

Помимо этого, Путин отметил, что Вооруженные силы Украины несут большие потери и не имеют успехов ни на одном из направлений.