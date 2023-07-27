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НовостиВ мире27 июля 2023 13:07

В США рассказали, как Украина вывозила наркотики в Европу, прикрываясь зерновой сделкой

Сеймур Херш: Украина в рамках зерновой сделки перевозила в Европу наркотики
Дарья ЧИПУРНАЯ
Украина благодаря зерновой сделке перевозила в Европу наркотики

Украина благодаря зерновой сделке перевозила в Европу наркотики

Фото: REUTERS

Киевский режим прикрывался зерновой сделкой, чтобы перевозить в Европу российскую нефть, а также нелегальные товары, такие как наркотики. Об этом рассказал журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на платформе Substack, ссылаясь на чиновника из США.

По словам неназванного американского чиновника, Украина везла в Европу через порты в Одессе и других регионах незаконные товары, среди которых наркотики, а также нефть.

Напомним, зерновой механизм перестал работать 18 июля 2023 года по инициативе российской стороны.

Ранее 27 июля президент РФ Владимир Путин, выступая на полях петербургского саммита Россия - Африка вновь заявил, что ни одно условий в отношении России по зерновой инициативе не было выполнено со стороны западных партнеров.

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