Украина благодаря зерновой сделке перевозила в Европу наркотики Фото: REUTERS

Киевский режим прикрывался зерновой сделкой, чтобы перевозить в Европу российскую нефть, а также нелегальные товары, такие как наркотики. Об этом рассказал журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на платформе Substack, ссылаясь на чиновника из США.

По словам неназванного американского чиновника, Украина везла в Европу через порты в Одессе и других регионах незаконные товары, среди которых наркотики, а также нефть.

Напомним, зерновой механизм перестал работать 18 июля 2023 года по инициативе российской стороны.

Ранее 27 июля президент РФ Владимир Путин, выступая на полях петербургского саммита Россия - Африка вновь заявил, что ни одно условий в отношении России по зерновой инициативе не было выполнено со стороны западных партнеров.

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