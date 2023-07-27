Семью отшельников в США нашли мертвой в лесу Фото: REUTERS

Семью отшельников, которая решила жить вдали от цивилизации, нашли мертвой в американском штате Колорадо в Национальном лесу Ганнисон. Об этом рассказали в агентстве Assotiated Press со слов следователя округа Майкла Барнеса.

— Эти трое человек, вероятно, отправились в поход в июле 2022 года и умерли где-то зимой. Группа планировала жить «вдали от удобств», — подчеркнул следователь округа Ганнисон.

Отмечается, что эти три человека — семья Вэнс, состоящая из двух взрослых сестер и 14-летнего сына одной из них. Их тела обнаружил один из туристов.

В правоохранительных органах рассказали, что рядом с палаткой отшельников удалось обнаружить признаки недоедания, но сейчас точная причина смерти не установлена. Следователи предполагают, что они могли умереть из-за голода, низких температур либо угарного газа при попытке развести костер.

Майкл Барнес добавил, что, вероятнее всего, семья начала строить укрытие для себя, но не смогла закончить до начала зимы. Рядом с местом обнаружения не было никакого транспортного средства. В палатке было найдено много литературы о добывании пищи и выживании на открытом воздухе.

Ранее стало известно, что неподалеку от Белграда в квартире обнаружили мертвой семью из России. По предварительной информации, отец семейства сначала расправился с женой и ребенком, после чего сам свел счеты с жизнью.