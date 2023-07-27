«Алтай Авиа» поможет всем пострадавшим при падении вертолета в Республике Алтай

Авиакомпания «Алтай Авиа» подтвердила kp.ru, что ей принадлежит борт. Представители перевозчика также сообщили, что компания окажет помощь пострадавшим в инциденте.

— Мы подтверждаем, что вертолет принадлежит авиакомпании «Алтай Авиа». Мы находимся в тесном контакте с органами государственной власти для выяснения всех обстоятельств крушения. Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим будет оказана помощь, — сообщили в пресс-службе перевозчика.

В момент крушения на борту находились 13 человек. Предварительно, пассажиры — туристы, которые летали на гору Белуха. В МЧС сообщили что авария случилась, когда вертолет заходил на посадку. В экстренных службах рассказали, что он задел провода, упал и загорелся, пожар потушили. Погибли четыре человека, еще девять получили травмы, одному из пассажиров медицинская помощь не понадобилась. Двух пострадавших другой вертолет «Алтай Авиа» доставил в больницу поселка Усть-Кокса.

Ассоциация туроператоров России сообщила, что рейс был оформлен официально, со всеми необходимыми документами.