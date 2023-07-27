Портал «Госуслуги» запустил функцию оплаты налогов для физлиц Фото: Алексей БУЛАТОВ

На портале «Госуслуги» запустили возможность для физических лиц оплачивать ряд налогов: НДФЛ, имущественный, земельный и транспортный. Пока что новый сервис работает исключительно для физлиц, о чём сообщили в официальных соцсетях Министерства цифрового развития России.

«Получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на Госуслугах. Больше не нужно ждать бумажные письма, ходить на почту или в отделения ФНС», - заявили в ведомстве.

Чтобы подключить на портале новую функцию, необходимо отправить своё согласие в Федеральную налоговую службу на получение уведомлений, после чего физлицо получит уже сформированное по данным сервиса заявление, которое нужно будет подписать. В течение нескольких минут пройдёт обработка заявки, и после получения согласия можно будет оплачивать налог.

Ранее KP.RU сообщил, что с июля 2023 года россияне могут оформлять дорожно-транспортные происшествия на «Госуслугах».