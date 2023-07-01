Оформление ДТП через Госуслуги доступно для россиян с июля 2023 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мелкие аварии на российских дорогах на данный момент их возможно оформить не только без гаишников, но также и без бумаги. Все это станет возможно с 15 июля 2023, поскольку в приложении «Госуслуги Авто» появился новый сервис «Европротокол онлайн».

Европротокол является оформлением документов о ДТП без вызова правоохранительных органов. Его можно оформить при отсутствии во время столкновения пострадавших или вреда другому имуществу, за исключением автомобиля. Ранее в таком случае оба водителя должны были писать специальный бланк, а позже идти в страховую компанию.

Теперь можно действовать так:

1. Нарисовать схему ДТП на бумаге.

2. Открыть «Госуслуги Авто», на котором заранее установлено приложение.

3. Запускаете сервис «Европротокол онлайн».

4. Описать ДТП.

5. Сделать фото схемы аварии и места происшествия.

6. Указываете данные о повреждениях машин, а также разногласиях

При этом в офис страховой ехать не нужно, поскольку она получит данное извещение онлайн. При этом форма автоматически заполняется вашими паспортными сведениями из Госуслуг.

Напомним, накануне сообщили, что через «Госуслуги» станет возможной и регистрация СМИ. Как отметили в Роскомнадзор, это поможет значительно сократить сроки рассмотрения заявок, заявили в ведомстве.

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