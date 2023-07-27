Грузинская оппозиция выразила недовольство прибытием в Батуми лайнера с россиянами Фото: Shutterstock

После остановки в Батуми круизного лайнера с россиянами на борту грузинские оппозиционеры начали выражать свое недовольство по этому поводу. Само же судно выдвинулось из Сочи и направлялось в Турцию. При этом лайнер принадлежит турецкой компании Miray Cruises.

Представители оппозиции в Грузии утверждают, что судно может попадать под международные санкции, а также по их мнению, многие из россиян, находящихся на лайнере, нарушили закон «Об оккупации», посещая территорию Южной Осетии и Абхазии.

Лидер оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе и вовсе обвинил правящую партию в пророссийском политическом курсе.

Позже в агентстве морского транспорта Грузии сообщили, что компания-владелец судна не находится в списке международных санкций, а также подчеркнули, что остановка лайнера в Батуми носит коммерческий характер.

Напомним, что в мае 2023 года впервые за четыре года из Москвы в Тбилиси прибыл первый самолет. После этого события, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала этот рейс «нежелательным».