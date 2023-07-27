Обязующий переименовать всё связанное с Россией закон вступил в силу на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что с 27 июля 2023 года вступил в силу закон «о деколонизации топонимов». Он обязывает все местные власти в кратчайшие сроки изменить топонимы, как-либо связанные с Россией или Советским Союзом.

«Теперь согласно закону <...> у местных советов есть шесть месяцев, чтобы искоренить все российские имперские нарративы из названий географических объектов», - заявил Креминь в своих соцсетях.

Закон якобы «увековечивает память о борьбе против российской имперской политики» и устанавливает ответственность на Украине за нарушение запрета российской символики. До конца 2023 года все администрации должны предоставить в Киев свои предложения о переименовании населённых пунктов и других топонимов.

Креминь называет новый закон «мощным инструментом укрепления национальной безопасности».

Ранее KP.RU сообщил, что украинские власти решили переименовать Запорожье, из-за несоответствия «нормам языка».