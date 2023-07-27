Путин поздравил Ким Чен Ына с 70-летием победы в Отечественной освободительной войне Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил корейского лидера Ким Чен Ына с 70-летием победы корейского народа в Отечественной освободительной войне. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

— Весомый вклад в разгром противника внесли и сражавшиеся плечом к плечу с корейскими патриотами советские военнослужащие, в том числе лётчики, совершившие десятки тысяч боевых вылетов, — говорится в поздравлении.

Также глава государства отметил массовый героизм корейских военнослужащих, которые отстояли независимость и свободу своей страны. Помимо этого Путин подчеркнул, что солидарность КНДР с Россией подчеркивает общую заинтересованность в противостоянии политике коллективного Запада.

Напомним, что ранее российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу отправилась в КНДР для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы в Отечественной освободительной войне.