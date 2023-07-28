Дональду Трампу предъявили дополнительное обвинение по делу о гостайне

Reuters: Трампу предъявили дополнительное обвинение по делу о гостайне Фото: REUTERS

Минюст США выдвинул дополнительное обвинение в отношении экс-президента США Дональда Трампа по делу о ненадлежащем обращении с секретными материалами, об этом свидетельствует документ, поступивший в электронную базу суда Южного округа штата Флорида.

«Добавлен 32-й пункт, согласно которому Дональд Трамп обвиняется еще по одному пункту - в незаконном хранении оборонной информации», - говорится в документе.

Как писал сайт KP.RU, в сентябре 2022 года в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа прошли обыски. Сообщалось, что Трамп нарушил как минимум 8 федеральных законов.

После обыска и изъятия из Мар-а-Лаго 11 комплектов секретных документов, часть из которых составляют гостайну, Трампу может грозить до 10 лет тюрьмы или крупный штраф.

Одновременно с этим расследованием ведется и другое – Департамент юстиции США выясняет, действительно ли Трамп нарушил федеральные законы и попытался скрыть секретные записи, а также воспрепятствовал правосудию.

18 июля Дональд Трамп сообщил, что он ожидает ареста и обвинения по делу о штурме Капитолия.

Напомним, ранее Трамп подал в суд на комиссию палаты представителей, которая расследует обстоятельства штурма Капитолия, который произошел 6 января 2021 года. В тот день члены Сената и палаты представителей США собрались в Капитолии, чтобы утвердить итоги президентских выборов, на которых победил Джо Байден. Но в здание ворвались сторонники Трампа, которые сорвали голосование и устроили столкновения с полицией.