Песков: речь о возможной поездке Путина на саммит АТЭС в США пока не заходила

Кремль не ждет приглашения Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско Фото: REUTERS

Речь о возможной поездке президента России Владимира Путина на саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в американский Сан-Франциско, который пройдет в ноябре 2023 года, пока не заходила. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС.

По словам Пескова, до саммита АТЭС в графике у президента есть еще много событий. В Кремле при этом не ждут приглашения Путина на мероприятие в Сан-Франциско.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что власти США не планируют приглашать Путина на саммит АТЭС.

Напомним, в эти дни в Санкт-Петербурге проходит экономический и государственный форум Россия - Африка. С 22 по 24 августа состоится саммит БРИКС в Йоханнесбурге, ЮАР. Путин будет участвовать в заседаниях "пятерки" в онлайн-формате. Российскую делегацию на форуме представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.