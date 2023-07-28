Путин: Россия уважительно относится к мирным инициативам Африки по Украине

Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 июля, сообщил, что Россия уважительно относится к мирным инициативам Африки, которые касаются Украины, и внимательно их рассматривает. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 июля, сообщил, что Россия уважительно относится к мирным инициативам Африки, которые касаются Украины, и внимательно их рассматривает. Такое заявление глава государства сделал в ходе пленарного заседания саммита «Россия-Африка».

«Возьмем инициативу ряда африканских стран по вопросам украинского кризиса. Это острая проблема, мы от нее не уходим», - отметил российский лидер.

Глава государства напомнил, что раньше любые посреднические миссии были монополизированы странами с «развитой демократией».

«А сейчас и Африка готова помогать. Мы с уважением относимся к вашим инициативам и внимательно их рассматриваем», - подчеркнул президент РФ.

Сайт KP.RU ранее писал, что ранее Путин, беседуя с президентами семи африканских стран, показал делегации из Африки Стамбульский договор, подписанный представителем Киева в 2022 году, и гарантирующий безопасность Украины. Этот документ был подписан украинской делегацией. Однако после того, как российские войска были отведены от Киева, власти Украины выбросили этот договор.

Второй саммит «Россия-Африка» проходит в Санкт-Петербурге. Форум завершится 28 июля.