Африканский континент становится новым центром силы, с которым придется считаться всему миру, считает президент России Владимир Путин.

«На наших глазах Африканский континент становится новым центром силы. Его политическая и экономическая роль растет в геометрической прогрессии. С этой объективной реальностью всем придется считаться», – заявил глава государства на пленарном заседании саммита «Россия – Африка».

Напомним, второй саммит «Россия – Африка» проходит в Санкт-Петербурге. Он завершится 28 июля.

Как писал сайт KP.RU, Путин, беседуя с президентами семи африканских стран, показал делегации из Африки Стамбульский договор, подписанный представителем Киева в 2022 году, и гарантирующий безопасность Украины. Этот документ был подписан украинской делегацией, однако после того, как российские войска были отведены от Киева, власти Украины перестали его выполнять.