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НовостиВ мире28 июля 2023 8:15

Путин: Эпоха гегемонии уходит в прошлое

Государства, которые привыкли к собственной монополии в мировых делах, сопротивляются, сказал президент
Дарья ЧИПУРНАЯ
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции в рамках экономического и гуманитарного форума Россия - Африка в пятницу, 28 июля, объявил о том, что эпоха гегемонии одного или нескольких государств уходит в прошлое.

"Правда, не без сопротивления тех, кто привык к собственной исключительности и монополии в мировых делах", - сказал Путин на полях саммита в Санкт-Петербурге.

Ранее KP.RU писал о том, что Путин в рамках форума назвал Африку новым будущим центром силы.