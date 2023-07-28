Путин: Эпоха гегемонии уходит в прошлое

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции в рамках экономического и гуманитарного форума Россия - Африка в пятницу, 28 июля, объявил о том, что эпоха гегемонии одного или нескольких государств уходит в прошлое.

"Правда, не без сопротивления тех, кто привык к собственной исключительности и монополии в мировых делах", - сказал Путин на полях саммита в Санкт-Петербурге.

Ранее KP.RU писал о том, что Путин в рамках форума назвал Африку новым будущим центром силы.