Песков: РФ готова к диалогу по урегулированию конфликта, но Украина отказывается Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия открыта к диалогу по урегулированию украинского конфликта, однако Киев отказывается от этой возможности. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на полях форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге.

"Российская сторона сохраняет свою открытость, чего не скажешь об украинцах. Украинцы сохраняют свои непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они в достаточно непростой ситуации", - сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина журналистам.

Ранее Владимир Путин на петербургском саммите заявил, что Россия уважительно относится к мирным инициативам стран Африки по украинскому вопросу.