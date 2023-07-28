Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика28 июля 2023 8:39

Песков: РФ готова к диалогу по урегулированию конфликта, но Украина отказывается

Киев сохраняет свою непримиримую позицию, заявили в Кремле
Дарья ЧИПУРНАЯ
Песков: РФ готова к диалогу по урегулированию конфликта, но Украина отказывается

Песков: РФ готова к диалогу по урегулированию конфликта, но Украина отказывается

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия открыта к диалогу по урегулированию украинского конфликта, однако Киев отказывается от этой возможности. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на полях форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге.

"Российская сторона сохраняет свою открытость, чего не скажешь об украинцах. Украинцы сохраняют свои непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они в достаточно непростой ситуации", - сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина журналистам.

Ранее Владимир Путин на петербургском саммите заявил, что Россия уважительно относится к мирным инициативам стран Африки по украинскому вопросу.