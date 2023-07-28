Совфед одобрил закон об увеличении призывного возраста до 30 лет с 1 января 2024

Совет Федерации в пятницу, 28 июля, одобрил законопроект об установлении призывного возраста с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Совет Федерации в пятницу, 28 июля, одобрил законопроект об установлении призывного возраста с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года.

Согласно документу, переходного периода повышения призывного возраста не будет. Таким образом, верхняя граница сразу увеличится с 27 до 30 лет.

Кроме того, законопроект разрешает россиянам, проходящим срочную службу по призыву, заключать контракты на прохождение военной службы сроком на один год в период мобилизации, в условиях военного положения и военного времени, в случае вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций и при использовании ВС России за пределами страны.

Положения документа также позволят срочникам и запасникам, поступившим на службу в период чрезвычайных обстоятельств, для участия в поддержании или восстановлении международного мира или при использовании ВС РФ за пределами страны, заключать контракт на прохождение военной службы на один год или меньше. Вместе с тем такой контракт можно будет заключить не ранее чем за один месяц до истечения срока военной службы.

Напомним, сайт KP.RU рассказывал, все, что нужно знать о новом законе о повышении призывного возраста.