Призывной возраст подняли до 30 лет: Все, что нужно знать о новом законе

В России в армию будут призывать мужчин от 18 до 30 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ну вот и все, - яростные споры о поправках в закон «О воинской обязанности и военной службе» закончены. Госдума решила не тянуть резину, - и приняла поправки о нижней и верхней планке призывного возраста в России сразу во 2- и 3-м, окончательном чтении.

Их, конечно, должны еще утвердить сенаторы и подписать президент. Но в Совфеде уже заявили — тормозить не намерены, поддержим.

Итог: с 1 января 2024 года призывать на срочную службу в армию начнут мужчин в возрасте от 18 лет (нижняя планка не изменилась) до 30 лет (а вот верхняя поднята сразу на 3 года, раньше было - до 27 лет). Что еще принципиально поменялось? И почему именно сейчас?

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

Законопроект думцы начали сочинять после того, как в декабре 2022-го министр обороны Сергей Шойгу предложил сдвинуть возраст набора в армию на 3 года вверх. То есть — призывать парней с 21 года до 30 лет. Так законопроект и прошел первое чтение в июне.

Причем, предусматривался поэтапный переход на новый возраст — до 2026 года. Но первое чтение — это, своего рода, лишь болванка закона, которую надо хорошо «обточить» во время основного чтения - второго. Что и было сделано.

Поэтапности перехода не будет, а нижняя планка останется на возрасте в 18 лет.

Есть и другие существенные правки.

«ЗА» И «ПРОТИВ»

Думский комитет по обороне обосновал такие поправки тем, что поступило огромное количество обращений родителей призывников, - они просили дать их детям возможность отслужить в армии, а потом уже заниматься получением образования, устройством на работу... Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал эти обращения: «Для многих предпочтительнее уйти в армию в 18 лет, сразу после школы, отдать долг Родине, а потом уже начинать строить семью и карьеру».

Некоторые депутаты были против: мол, 18-лений парень - еще почти ребенок, а в 21 год у него уже может быть и образование, и какой-то рабочий стаж. «А еще может быть и семья, и двое детей, - ехидно возражали оппоненты. - Вырывать молодого отца на год из семьи? Разве это по-человечески?».

Споры были горячими. Все решило голосование. Большинство депутатов оказалось за сохранение нижней планки призывного возраста.

ВИНОВАТА ЯМА. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ

Ну а поднятие верхней планки призывного возраста - до 30 лет - обосновали демографией. Мол, спад рождаемости в 90-х и начале «нулевых» влияет на объем мобилизационного ресурса. Так, весной 2023-го было призвано 147 тысяч человек. Чтобы эта цифра сильно не просела, и решено расширить возраст призыва.

ЧТО ЕЩЕ:

Контракт, тероборона, повестки

1. По обновленному закону срочникам разрешат заключать контракты о военной службе на год в период мобилизации и при военном положении. Эти же нормы распространяются и на граждан, не пребывающих в запасе.

2. Также поправки подразумевают, что специализированные предприятия в сфере безопасности и борьбы с диверсантами, смогут получать стрелковое оружие. Создавать такие предприятия смогут главы региона по решению президента в период мобилизации или военного положения.

Тут, судя по всему, речь идет о вооружении легким оружием территориальной обороны.

3. Госдума приняла поправки о запрете выезда из России призывников со дня направления повестки на работу или учебу и с момента ее размещения в реестре. Решение о применении временной меры в виде запрета на выезд из России формируется военкоматом в день направления гражданину повестки, в день вручения повестки лично под расписку.

То есть, сбежать от повестки не получится, она автоматический будет рассылаться не только призывнику, но и в органы погранконтроля.

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