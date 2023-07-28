Совфед одобрил закон о повышении штрафа за неявку в военкомат по повестке в 10 раз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета, который в частности устанавливает новый размер штрафа за неявку в военкомат по повестке.

Согласно принятым поправкам, штраф за неявку в военкомат без уважительной причины в указанные в повестке время и место составит от 10 до 30 тысяч рублей. Таким образом, максимальный штраф за это нарушение будет увеличен в 10 раз.

Кроме того, если гражданин не сообщил в установленном порядке об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы или должности, переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, то ему придется заплатить штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей. От 5 до 15 тысяч рублей составит штраф за несообщение о выезде из России на срок более шести месяцев или въезде в страну и за неявку в военкомат в установленный законом срок.