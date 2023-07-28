Первый грузовой состав прибыл в РФ из Китая по железнодорожному мосту через Амур Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый грузовой состав прибыл из Китая в Россию по железнодорожному мосту через реку Амур. Об этом в пятницу, 28 июля, проинформировал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В фонде напомнили, что мост был построен в рамках соглашения между РФ и КНР. РФПИ, а также партнеры из Китая осуществили финансирование более 70% от общего бюджета строительства российский части сооружения. Инвестиции в проект также осуществили Госкорпорация «ВЭБ.РФ» и РЖД.

Мост связывает участок границы в Еврейской автономной области России и провинции Хэйлунцзян Китая. Максимально по нему возможно провозить до 20 млн тонн грузов в год. Всего с момента запуска движения в ноябре 2022 года по мосту из России в Китай экспортировано более 1,6 млн тонн различных грузов.

Отмечается, что запуск движения по мосту создал новый транспортный коридор между Россией и Китаем, сокращающий более чем на 700 км расстояние транспортировки грузов в северные провинции КНР. Кроме того, строительство моста позволило нарастить товарооборот между двумя государствами.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем в первые шесть месяцев текущего года возрос на 40,6%, составив примерно 114,5 млрд долларов. Так, за первое полугодие этого года поставки из Китая в России выросли на 78,1%, составив таким образом 52,2 млрд долларов, а поставки из России в Китай увеличились на 19,4% и составили 62,2 млрд долларов.