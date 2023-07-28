Совфед одобрил закон о запрете на выезд из России после вручения повестки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации одобрил законопроект, запрещающий призывникам покидать Россию после получения повестки из военкомата.

Согласно документу, россияне не смогут выезжать за границу с того момента, как повестка будет им направлена. Авторы инициативы полагают, что такой запрет будет стимулировать призывников явиться в военкомат.

Кроме того, законопроект устанавливает запрет на выезд призывников из России со дня регистрации повестки в едином реестре. При этом запрет может быть автоматически снят, если призывник пришел в военкомат или у него была уважительная причина неявки.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 28 июля, Совет Федерации одобрил законопроект об установлении призывного возраста с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года. Согласно документу, переходного периода повышения призывного возраста не будет. Таким образом, верхняя граница сразу увеличится с 27 до 30 лет.