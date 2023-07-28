Путин заявил об отказе Украины вести переговоры с Россией Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин на полях саммита Россия - Африка в пятницу, 28 июля, заявил об отказе Украины вести диалог с российской стороной по решению ряда вопросов.

"Мы согласны, что все противоречия должны решаться в ходе переговоров. Но проблема в том, что с нами отказываются вести переговоры", - заявил Путин, подчеркнув, с РФ не хотят вести диалог по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая саму Россию.

"Да и сам украинский режим отказывается от переговоров, официально об этом заявили. Президент Украины принял соответствующий декрет. Мы неоднократно заявляли, что готовы к переговорам, но мы же не можем их навязывать", - заключил глава государства.

Путин также поблагодарил африканские страны за внимание к украинскому вопросу.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев упорно отказывается садиться за стол переговоров.