Российские войска отразили все атаки превосходящих сил ВСУ в Запорожской области Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска успешно отразили все атаки врага на Запорожском направлении несмотря на то, что командование ВСУ сформировало ударную группировку, превосходящую российскую по численности.

В свежей сводке о ходе спецоперации на Украине Минобороны уточнило, что украинские войска безуспешно пытались прорвать оборону ВС России в районе населенных пунктов Работино и Успеновка.

"Личный состав, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразил все атаки превосходящих сил противника", — отметили в Минобороны.

Также за прошедшие сутки российские военные сорвали ротацию войск ВСУ на Донецком направлении и, при поддержке артиллерии и авиации, уничтожили пункт управления группировки войск "Соледар", а также полевой пункт управления 10-го армейского корпуса ВСУ.

Ранее глава общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов заявил, что российские войска успешно сдерживают шквал атак ВСУ на Времевском выступе в районе села Старомайорское.