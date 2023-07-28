Рогов рассказал о тяжелых боях на Времевском выступе

Рогов: российские войска сдерживают натиск противника в Запорожской области Фото: Александр КОЦ

Председатель общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов заявил, что российские войска успешно сдерживают шквал атак ВСУ на Времевском выступе в районе села Старомайорское.

"Тяжелые бои идут на Времевском выступе. Враг зашел на окраины села Старомайорское, но наши ребята отражают шквал атак, не дают закрепиться и выбивают противника." — рассказал Рогов РИА Новости.

Также он отметил, что российские солдаты удерживают свои позиции, а противник в ходе безуспешных штурмов несет колоссальные безвозвратные потери.

При этом, добавил Рогов, от Старомайорского уже “практически ничего не осталось”. По его словам, данный населенный пункт является крайне важным на данном направлении, потому что взятие его под контроль может дать ВСУ возможность выхода на оперативный степной простор с направлением к Азовскому морю, поэтому киевский режим перебрасывает в этот район все больше сил.

Ранее Рогов отмечал, что в конце июля командование ВСУ планирует новую фазу наступления и уже начинает формирование больших ударных группировок в Запорожской области.

В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что украинская армия может быть полностью уничтожена, если командование ВСУ все же решится продолжать обещанное наступление, несмотря на колоссальные потери.