Россияне спели грузинской оппозиции «Катюшу» с круизного лайнера в Батуми Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ответ на протесты грузинской оппозиции, россияне, прибывшие на круизном лайнере в Батуми, спели им песню «Катюша». Об этом рассказали РИА Новости со слов одного из туристов, который был на борту судна.

— Они начали что-то там скандировать. Наш народ, которому, конечно, не очень понравилось вот это вот все, немного «потроллил» их. Наши кричали им с палубы: «До новых встреч!», «Спасибо вам за все!», «Мы вас тоже любим!», — рассказал российский турист.

Он также добавил, что ситуация произошла вечером, когда судно уже отплывало из порта в Батуми. Туда пришли около 50 оппозиционеров, но никаких драк или других инцидентов не случилось, а на месте протестов дежурила полиция.

Напомним, что ранее грузинская оппозиция выразила недовольство прибытием круизного лайнера с россиянами в Батуми. Они утверждали, что судно может находится в списке международных санкций, однако в агентстве морского транспорта Грузии сообщили, что это не так.