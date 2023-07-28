Орбан заявил, что Евросоюз задолжал Венгрии миллиарды евро

Орбан: Будапешт боится, что ЕС потратил на Украину миллиарды евро, положенные Венгрии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт обеспокоен вопросом, не были ли причитающиеся Венгрии средства ЕС потрачены на финансирование Украины. Политик напомнил, что Еврокомиссия предложила увеличить бюджет Евросоюза на десятки миллиардов евро, 50 из которых направят на помощь Киеву.

“Тем временем ЕС не может выполнить обязательства перед странами-членами, такая ситуация с Венгрией. ЕС нам должен <...> По моему пониманию, нам должны огромное количество денег”, — заявил Орбан в эфире радио Kossuth.

Политик напомнил, что Венгрия добросовестно выполняла свои обязательства по взносам в общий бюджет Евросоюза, однако обратно Будапешт эти деньги не получил. По мнению Орбана, ЕС обязан выделить Венгрии более четырех миллиардов евро на борьбу с миграцией и на повышение зарплат учителям.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отмечал, что Евросоюз “во всех смыслах” приближается к катастрофе из-за неспособности отказаться от “военного психоза”. При этом, уточнил министр, он уже избавился от иллюзий насчет способности ЕС вырваться из этого психоза в ближайшее время.