Сийярто: Европа близка к катастрофе из-за неспособности “вырваться из военного психоза” Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа “во всех смыслах” приближается к катастрофе из-за неспособности отказаться от “военного психоза”.

“Европа все ближе скатывается к катастрофе - к сожалению, во всех смыслах. Сейчас еще можно было бы предотвратить еще большую беду и спасти много тысяч жизней, но для этого надо было бы вырваться из военного психоза”, — написал министр у себя в соцсетях, добавив, что уже избавился от иллюзий насчет способности стран ЕС вырваться из него в ближайшее время.

Венгрия регулярно выступает против активного вмешательства союзников Зеленского в текущий конфликт на Украине. Например, недавно Венгрия не одобрила выделение денег Украине из фонда мира Евросоюза.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что даже на Украине признают неспособность продолжать конфликт без регулярных поставок оружия от своих союзников. По мнению Лаврова, это делает Запад прямым участником конфликта, который давно бы закончился без его вмешательства.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин всегда был и будет готов к переговорам, а также предпочел бы и вовсе не проводить спецоперацию на Украине, однако страны Запада не оставили иного выбора.