Премьер Украины Шмыгаль заявил, что Катар выделит Киеву 100 миллионов долларов

Катар направит Украине 100 миллионов долларов Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Катара направит Украине 100 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи, сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

«Катар выделяет Украине 100 миллионов долларов на гуманитарную поддержку», – написал глава украинского правительства в своем Telegram-канале.

Как уточнил Шмыгаль, средства будут направлены на здравоохранение, образование, а также работы по разминированию. По словам премьера Украины, Киев и Доха договорились сотрудничать в экономической, торговой и технической сферах.

Напомним, на этой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз направил Украине очередной транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой помощи, чтобы помочь Киеву отремонтировать инфраструктуру. По словам заместителя главы ЕК Валдиса Домбровскиса, в общей сложности ЕС уже предоставил Украине 10,5 миллиарда евро в 2023 году.