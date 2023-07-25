Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз выделил Украине очередной транш в 1,5 млрд евро Фото: REUTERS

Евросоюз (ЕС) направил Украине очередной транш в размере 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи. Средства пойдут на поддержку страны и ремонт инфраструктуры в ней. Об этом во вторник, 25 июля, проинформировала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы заплатили еще 1,5 млрд евро, чтобы помочь стране функционировать и ремонтировать инфраструктуру», — написала политик в Twitter.

По словам заместителя главы ЕК Валдиса Домбровскис, в общей сложности Евросоюз уже предоставил Украине 10,5 млрд евро в 2023 году.

Напомним, в ноябре 2022 года Еврокомиссия предложила новую программу кредитной поддержки Украине на общую сумму до 18 млрд евро на 2023 год. 17 января 2023 года, ЕС перевел Киеву 3 млрд евро, которые стали первым траншем в рамках программы кредитной макрофинансовой помощи Украине.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен получить от европейских стран около 100 млрд долларов, чтобы объем помощи стал сопоставим с тем, что предоставил Вашингтон.