Трамп заявил о готовности бороться за президентский пост, даже если его осудят Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что даже если его осудят, он готов продолжать участвовать в президентской гонке. Об этом он рассказал в интервью журналисту Джону Фредериксу.

— Нет, вовсе нет, в конституции ничего не говорится о том, что это может повлиять, поэтому совершенно нет, — подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос, скажется ли обвинительный приговор на его участие в президентских выборах.

Напомним, днем ранее стало известно о предъявлении Дональду Трампу нового обвинения по делу о государственной тайне. Теперь в деле экс-президента появился 32-й пункт, в котором его обвиняют в незаконном хранении оборонной информации Соединенных Штатов.

Еще в сентябре 2022 года стало известно, что Дональду Трампу может грозить до 90 лет тюрьмы за нарушение не менее восьми федеральных законов Америки.