Взрыв произошел в центре Таганрога, есть пострадавшие

В центре Таганрога прогремел взрыв, в результате инцидента пострадали несколько человек.

По информации РИА Новости, взрыв произошел на Банковской площади неподалеку от музея. На месте происшествия находятся медики и пожарные. Известно, что из-за взрыва повреждены машины и многоквартирный дом.

Напомним, на прошлой неделе на военном полигоне в Кировском районе Крыма произошел пожар, были слышны взрывы. Из-за пожара эвакуировали более двух тысяч человек из населенных пунктов, прилегающих к полигону. Кроме того, пришлось закрыть трассу «Таврида».

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