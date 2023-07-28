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НовостиПроисшествия28 июля 2023 13:57

Губернатор Голубев: в центре Таганрога предположительно взорвалась ракета

На месте происшествия работают спасатели
Роман ПОЛОСИКОВ
Губернатор Голубев: в центре Таганрога предположительно взорвалась ракета Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

Губернатор Голубев: в центре Таганрога предположительно взорвалась ракета Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

В центре Таганрога у кафе «Чехов сад» предположительно взорвалась ракета. На месте происшествия работают спасатели. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

— Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол, — говорится в сообщении.

Также стало известно, что от взрыва пострадали 12 человек. Более подробная информация об ущербе будет уточняться. На данный момент сообщается, что от инцидента пострадали автомобили и многоквартирный дом.